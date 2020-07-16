القبض على أحد خبراء التفخيخ بداعش واثنين من معاونية في نينوى

2020/07/16 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على ثلاثة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطل...





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