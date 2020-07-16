كوريا الجنوبية تعلن إصابة عدد من مواطنيها العائدين من العراق بفيروس كورونا

2020/07/16 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، الخميس، تسجيل 47 إصابة بفيروس كورونا لمواطنين عائدين من الخارج، ومن بين حالات الإصابة الجديدة الواردة من الخارج، كانت 20 حالة للكوريين الذين عملوا في مواقع البناء في العراق وعادوا منه إلى الوطن، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وذكر "يون تيه-هو" المدير العام لسياسة الصحة العامة في وزارة الصحة والرعاية في مؤتمر صحفي اليوم، "نتلقى تقارير تفيد بحدوث عدوى جماعية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مواقع البناء في العراق"، مضيفاً: "نعتقد أن الكوريين العاملين في مواقع البناء العراقية ربما تعرضوا للعدوى".

ووفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO)، أبلغ العراق عن 81,757 حالة إصابة بفيروس كورونا ووصل عدد الوفيات إلى 3,345 حالة حتى يوم الأربعاء.

وقال "يون" إن "عدد حالات الإصابة الواردة من العراق قد يزيد أكثر حيث من المتوقع عودة المزيد من العمال الكوريين الجنوبيين منه إلى الوطن".

وأضاف، أن "الحكومة ستتخذ إجراءات لحماية المواطنين في مواقع البناء في الشرق الأوسط من خلال التشاور بين الوزارات ذات الصلة".

وتجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة الواردة من الخارج 10 حالات لليوم الـ 21 على التوالي.

ومن بين إجمالي حالات الإصابة بكورونا(13,612 حالة)، بلغ عدد حالات الإصابة الواردة من الخارج 1,966 حالة حتى اليوم الخميس، بحسب "يونهاب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، إصابة اثنين من المواطنين الكوريين الجنوبيين بفيروس كورونا المستجد بعد قدومهما من العراق، إضافة إلى إصابة عدد آخر من القادمين من البلاد العراقية في الأيام القليلة الماضية بالفيروس التاجي.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أنه "تم تأكيد سلسلة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد وسط المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من العراق، حيث عاد ما يقرب من 100 مواطن من العراق إلى كوريا الجنوبية مؤخرا".

ونقلت الوكالة عن السلطات الصحية الكورية الجنوبية قولها، إنه "تم تأكيد إصابة اثنين من المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من العراق بفيروس كورنا في مدينة تشانغ وون بإقليم كيونغ سانغ الجنوبي، جنوب شرق البلاد".

وأشارت إلى أن "الرجلين في الثلاثينات والأربعينات من العمر في مدينة تشانغ وون، وعادا من العراق عبر مطار إنشتون الدولي إلى كوريا الجنوبية في يوم 14 يوليو الجاري، حيث كان قد زارا العراق للأعمال منذ ديسمبر العام الماضي ويناير العام الجاري".

ولفتت السلطات إلى أن "المصابين لم تظهر عليهما أعراض كورونا عند وصولهما إلى مطار إنتشون الدولي، ولم يخضعا لفحوصات كورونا أثناء إجراءات الدخول، ووصلا عبر قطار متخصص للأشخاص القادمين من الخارج إلى محطة ماسان للقطار".

وبينت، أنهما "خضعا لفحوصات كورونا في مركز صحي أثناء العزل الذاتي الإلزامي في منزل ومرافق، وجاءت نتائجهما إيجابية في وقت سابق من اليوم، وتم نقلهما إلى مركز ماسان الطبي للعلاج".

بعد ذلك، قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إنها تراقب عن كثب العمال الكوريين العائدين من العراق بعد تأكيد سلسلة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من بينهم.

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وسام التميمي ان " حقنة الاكتيميرا تحتوي على م

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وقال المتخصص بعلم الوبائيات بدائرة صحة بغداد / الرصافة د.



وسام التميمي في مقابلة متلفزة تابعت

بغداد اليوم _ بغداد

تحدث المتخصص بعلم الوبائيات في دائرة صحة الرصافة، د.



وسام التميمي، اليوم الاربعاء، عن طرق انتقال فيروس كورونا من شخص إلى آخر، فيما ذكر طرق الوقاية المؤكدة من الفيروس.

وقال وسام التميمي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد

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