الخزعلي يدعو الكاظمي لبسط السيطرة على منافذ كردستان

2020/07/16 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الخميس (16 تموز 2020)، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى بسط السيطرة على منافذ إقليم كردستان.

وذكر الخزعلي في تغريدة على منصتها بموقع "تويتر": "ندعم إجراءات الحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع تأكيدنا على ضرورة بسط السيطرة على باقي المنافذ في إقليم كردستان، وعدم اقتصار الإجراءات على منافذ الوسط والجنوب".

وأضاف قائلاً: "نرى الان أن تكون هنالك أولوية قصوى لملف الكهرباء والخدمات، لأنه يمس الناس وحياتهم اكثر من باقي الملفات".

وأمس الأربعاء، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ان قرار رئيس الحكومة بنشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية، يهدف بالدرجة الأساس إلى فرض هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفاسدين، مبينا ان تلك الخطوة قد تشمل جميع المنافذ مستقبلا.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية عن العميد رسول قوله، إن "نشر القوات في تلك المنافذ رسالة قوية أراد رئيس الوزراء إيصالها؛ بأن المنافذ يجب أن تخضع لسلطة الدولة، ومنع الأشخاص والمجموعات من إحكام سيطرتهم عليها، من خلال عمليات التهريب والرشاوى، وإعادة إيرادات المنافذ الى الحكومة".

وأضاف رسول، أن "قرار الحكومة بنشر قوات عسكرية قد يشمل جميع المنافذ مستقبلا بشكل تدريجي، لفرض سيطرة الدولة بشكل كامل على المنافذ الحدودية"، مشيرا الى ان "لدى الحكومة معلومات كافية عمّا أسماها المافيات والأشباح التي تسيطر على تلك المنافذ".

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بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس لجنة الصحة النيابية، قتيبة الجبوري، الخميس (16 تموز 2020)، طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لإرسال طلب إقالة وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، إلى البرلمان.

وانتقد الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، &q

بغداد اليوم- بغداد

رجح المستشار السابق لدى التحالف الدولي، كاظم الوائلي، اليوم الاربعاء، الغاء أو تأجيل زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى العاصمة الامريكية واشنطن بسبب جائحة كورونا.

وتحدث الوائلي خلال استضافته في برنامج (اقصر الطرق)، الذي ي

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن كتلة صادقون النيابية، أحمد الكناني، الاربعاء (15 تموز 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى عدم التفرد برأيه ومشاورة الشركاء السياسيين بملف اخراج القوات الامريكية من العراق.

وقال الكناني في حديث لبرنامج "اقص

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