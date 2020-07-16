2020/07/16 | 10:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد سكان احدى المناطق جنوب غرب محافظة النجف في العراق، مشاهد غريبة من باطن الأرض، متمثلة بتشققات مضيئة توحي إلى انها شعلات نارية فضلا عن دخان ينبعث م...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: مشاهد مرعبة من باطن الأرض في جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: مشاهد مرعبة من باطن الأرض في جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).