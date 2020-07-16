لأول مرة.. الكاظمي يعقد جلسة مجلس الوزراء في البصرة

2020/07/16 | 10:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - مراسلون

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