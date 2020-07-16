واشنطن تدرس منع “ملايين” الصينيين من دخول الأراضي الأمريكية

2020/07/16 | 10:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن أربعة مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض حظر على أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وأسرهم من دخول الولايات المتحدة.وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الإدارة تدرس أيضا مقترحات لإلغاء التأشيرات الأمريكية لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني وأفراد أسرهم الموجودين بالولايات المتحدة، وأيضا وضع قيود على […]

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