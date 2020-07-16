الكربولي: الرتب العسكرية العليا محرمة على المكون السني رغم تحقيق الشروط لمستحقيها

2020/07/16 | 10:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم نواب عن تحالف القوى جداول الترقيات العسكرية الأخيرة، مؤكدين انها أقصيت المكون السني.وتشكل جزءا من مسلسل التهميش بسابق إصرار وترصد من جميع مواقع الدولة العليا والدنيا.النائب عن التحالف محمد الكربولي ذكر في تغريدة، ان جداول الترقيات العسكرية … Readmore

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