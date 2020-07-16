خبير تفخيخ بداعش واثنان من معاونيه بقبضة القوات العراقية

2020/07/16 | 10:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية يوم الخميس القاء القبض على أحد خبراء التفخيخ في تنظيم داعش وعلى اثنين من معاونيه بمحافظة نينوى.

وقالت الوكالة انها القت القبض على ثلاثة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لتنظيم داعش.

واضاف البيان ان أحدهم خبير تفخيخ وتصفيح العجلات، مشيرا الى انه تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية.

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