مقدونيا: مؤيدو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يتقدمون في الانتخابات

2020/07/16 | 10:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي في مقدونيا الشمالية، بقيادة رئيس الوزراء السابق زوران زاييف، المؤيد لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، عن فوزه في الانتخابات البرلمانية.وقال الأمين العام للحزب ليوبتشو نيكولوفسكي، إن الاشتراكيين الديمقراطيين يتقدمون على أقرب منافسيه بمقعدين وهناك توجه لزيادة التقدم، حسب النتائج الواردة من مراكز الاقتراع.وأضاف: “شرف […]

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