كوريا الجنوبية ترصد إصابات بكورونا في صفوف مواطنين معظمهم عائدين من العراق!

2020/07/16 | 10:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تم تأكيد مجموعة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد وسط المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من العراق، حيث عاد ما يقرب من 100 مواطن إلى بلادهم مؤخرا.وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أنه تم تأكيد إصابة اثنين من المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من العراق بفيروس كورنا في مدينة تشانغ وون بإقليم […]

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