موقع للطقس يرصد أكثر الايام ارتفاعا بدرجات الحرارة في اقليم كوردستان

2020/07/16 | 10:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع موقع "”AccuWeathe لرصد حالة الطقس في العالم يوم الخميس ان تبلغ درجات الحرارة ذورتها في اقليم كوردستان خلال يومين في شهر تموز الجاري لتسجل ارتفاعا هو الأعلى خلال عام 2020.

وتوقع الموقع ان تتخطى درجات الحرارة في يومي 21 و22 من الشهر الجاري 45 درجة مئوية في مناطق ومدن الاقليم.

وشهد اقليم كوردستان خلال الايام الماضية ارتفاعا في معدل درجات الحرارة الا ان الطقس هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة كان أقل شدة.

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