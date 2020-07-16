قيادي حوثي لـ”المعلومة”: عملياتنا العسكرية ستضع حدا لغطرسة السعودية

2020/07/16 | 10:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله “الحوثيين” حزام الاسد، الخميس، عن استمرار تنفيذ العمليات الاستراتيجية في العمق السعودي، مبينا أن العمليات العسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية ستضع حدا نهائيا لغطرسة العدوان السعودي.وقال الأسد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الرد الصاروخي والمسير لجيشنا ولجاننا الشعبية هو اقل واجب تجاه دماء الشهداء لاسيما من الاطفال […]

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