إيران تكشف الستار عن مقاطع لقاسم سليماني في العراق.. فلم وثائقي من 40 جزءًا

2020/07/16 | 10:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية، الستار عن فلم وثائقي من 40 جزءًا تضم مقاطع فيديو لنشاطات قاسم سليماني في العراق وسوريا ولبنان وبلدان أخرى، فيما بين مكتب ممثلية الاذاعة والتلفزيون الايراني في بغداد مساهمته في هذا الملف.وقال مستشار رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية علي فهيم دانش، إن “هذا الفيلم يعرض […]

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