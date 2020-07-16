“جريشان” يحرج الكاظمي ويضع حملته بشأن المنافذ على المحك

2020/07/16 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الخميس ، الحكومة المركزية بالإسراع في إغلاق معبر جريشان الحدودي مع الكويت بسبب سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية عليه بشكل كامل واتخاذه معبرا لدخول الأسلحة قادمة من الكويت.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ من معبر جريشان بصورة يومية لتوشيع انشتطها […]

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