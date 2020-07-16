المانيا تقدم مساعدات مالية جديدة للعراق في مواجهة كورونا

2020/07/16 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اعلنت السفارة الالمانية في بغداد، اليوم الخميس، عن زيادة حكومة بلادها المساعدات المالية للعراق لتصل الى الضعف عما كانت عليه في السابق وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقالت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "سيتم أيضًا تنفيذ إجراءات المساعدة الإنسانية في العراق - لمكافحة وباء كورونا والتخفيف من عواقبه، تُستخدم الأموال الإضافية لمواصلة تدابير المساعدة الإنسانية القائمة ولتخفيف الاحتياجات الإضافية الناجمة عن الوباء".

واضاف البيان ان "الصندوق الإنساني للعراق يوفر الأموال للأشخاص في حالات الطوارئ الإنسانية بسرعة وكفاءة، حيث زادت ألمانيا من مساهمتها في الصندوق الإنساني للعراق بمقدار 3.5 مليون يورو إضافي إلى 6 ملايين يورو، تستخدم هذه الأموال لتمويل الإجراءات للتعامل مع وباء كورونا، والتي يتم تنفيذها أيضًا من قبل المنظمات الإنسانية المحلية".

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بغداد اليوم - بغداد

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وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة (بغداد اليوم) انها " تتواصل مع الجهات ذات العلاقة لهدف متابعة موضوع تعيين الخريجيين الجدد وحسب قانون التدر

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وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)،ان "حصيلة ضحايا هجوم داعش بالاسلحة الخفيفة على اطراف قرية ام الحنطة

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