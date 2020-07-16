انطلاق عملية أمنية جديدة لتعقب خلايا داعش في ديالى

2020/07/16 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني، الخميس (16 تموز 2020)، بانطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش، في ثلاثة محاور شمال قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات الحشد الشعبي أطلقت عملية عسكرية، لتعقب خلايا تنظيم داعش من ثلاثة محاور في قاطع شمال المقدادية 45 كم شمال شرقي بعقوبة".

وأضاف، أن "العملية تاتي لتعقب مفرزة داعشية وقعت في كمين يوم امس وقتل فيها قيادي بارز في التنظيم واصيب احد معاونيه"، مؤكدا ان "العملية تركزت في مناطق الزور وضفاف نهر والبسانين المجاورة لها وتم ضبط مضافة تابعة لعناصر التنظيم".

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بغداد اليوم- نيننوى

اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الاربعاء (16 تموز 2020)، القبض على أحد خبراء التفخيخ في تنظيم داعش واثنين من معاونية بمحافظة نينوى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز وكال

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني، في ذي قار، الخميس (16 تموز 2020)، بأن حريقاً كبيراً التهك بناية تجارية وسط ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية، وامتد إلى خيم الاعتصام.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحريق الكبير التهم بناية تجار

بغداد اليوم - بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاربعاء، تمكن جهاز المخابرات الوطني من قتل مايسمى بوالي بغداد ومساعده الإعلامي ونائبه الحربي.

وقال رسول في بيان، انه "وفقاً لمعلومات دقيقة، ‏

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