القبض على أحد خبراء التفخيخ بداعش واثنين من معاونيه في نينوى

2020/07/16 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نيننوى

اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الاربعاء (16 تموز 2020)، القبض على أحد خبر...





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