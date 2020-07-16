2020/07/16 | 11:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يزور السعودية الاثنين المقبل وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يزور السعودية الاثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يزور السعودية الاثنين المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).