العراق يعول على الإستثمار السعودي خلال زيارة الكاظمي المرتقبة للرياض

2020/07/16 | 11:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، اليوم الخميس، عن توقيع عدد من الاتفاقيات خلال زيارة مرتقبة يجريها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للسعودية.

وستكون هذه الزيارة أول محطة خارجية للكاظمي منذ تسلمه رئاسة الحكومة العراقية في أيار مايو الماضي.

ومن المقرر ان يجري الكاظمي ايضاً زيارات تشمل إيران وأمريكا وأوروبا.

وقال علاوي، في تصريحات لمحطة "الحدث" السعودية، إن زيارة رئيس الحكومة للسعودية ستكون يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن زيارة المملكة مهمة ويسعى العراق من خلالها لتقوية العلاقات معها.

وأضاف الوزير، أنه سيتم افتتاح المنافذ مع السعودية قريبا للتبادل التجاري، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار القطاع الخاص السعودي في العراق.

وتابع "نسعى لعلاقة قوية مع دول الجوار التي تحترم سيادتنا، ويجب أن يأخذ العراق موقعه السياسي والاقتصادي بعيدا عن سياسة المحاور".

وأوضح وزير المالية، أنه لا يمكن تحميل حكومة الكاظمي ما يمر به العراق من مشاكل مالية، لافتا إلى أن أكثر من 10% من الموظفين "فضائيون" ومزدوجو رواتب، على حد قوله.

وأكد علاوي، أن الحكومة تحارب الفساد بكل قوة في كافة مؤسسات الدولة، مبينا أن الوضع الاقتصادي سيء وتعمل على تقويته خلال موارد غير نفطية.

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