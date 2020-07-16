رئيسة وزراء الدنمارك تتزوج من مخرج سينمائي بعد تأجيل الزفاف 3 مرات

2020/07/16 | 11:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أتمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن زواجها، اليوم (الأربعاء)، بعد تأجيل عدة مرات لأسباب سياسية، شملت قمة أوروبية.وتزوجت فريدريكسن في كنيسة صغيرة بجزيرة مون في بحر البلطيق؛ حيث يملك الزوجان مكاناً صغيراً لقضاء عطلة.ووفقاً للتقارير، فإن حفل الزفاف كان صغيراً؛ حيث حضر رئيس الوزراء السابق بول نيروب راسموسين، وعدد من أعضاء حكومة […]

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