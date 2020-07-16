2020/07/16 | 11:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / سكاي برس

كشفت شركة "تويتر" تفاصيل الاختراق الذي تعرضت له، مؤكدة أن المتسللين شنوا هجوما منسقا، استهدفوا من خلاله موظفين لديهم حق الوصول إلى داخل المنظومة وأدواتها.

وأفادت الشركة بأن قراصنة مجهولين نفذوا الأربعاء اختراقا منسقا لحسابات تسمى خدمة المدونات الصغيرة، باستخدام إمكانية وصول عد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تويتر" تكشف تفاصيل عملية اختراقها) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تويتر" تكشف تفاصيل عملية اختراقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).