2020/07/16 | 11:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، انقاذ 4 عمال واخمد حريق كبير في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته “تقدم” أن ” 15 فرقة اطفاء وانقاذ واسعاف تابعة الى مديرية الدفاع المدني بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، تمكنت من السيطرة وانقاذ واخماد حادث حريق كبير اندلع صباح هذا اليوم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق كبير نشب في “سوبر ماركت” بمنطقة المنصور وكالة تقدم الاخبارية.

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