العمل تنفي موافقة الحكومة على شمول 600 ألف اسرة متعففة بالاعانات

2020/07/16 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , الخميس , موافقة الحكومة على شمول 600 ألف اسرة متعففه بالاعانات , مبينا ان الوزارة رفت الأسماء الى مجلس الوزارء لتضمينها بموازنة 2020 ولعدم توفر الأموال اجلت الحكومة موافقتها بمشمول تلك العوائل .وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي في تصريح لـ / المعلومة […]

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