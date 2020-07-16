نجدة بغداد تعلن عن نشاطاتها خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/07/16 | 11:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية نجدة بغداد، الخميس، عن نشاطاتها خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت النجدة في بيان تلقته “تقدم” انه “خلال 24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، القينا القبض على اشخاص وبحوزتهم سلاح غير مرخص ضمن مناطق (حي الجهاد.المدائن)”.وأضافت أنه “تم القبض على متسولين عدد (٥١) وضبط دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية …

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