2020/07/16 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

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علاوي: الكاظمي سيزور السعودية الاثنين المقبل ويوقع اتفاقيات مهمة

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الخميس (16 تموز 2020)، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى بسط السيطرة على منافذ إقليم كردستان.

وذكر الخزعلي في تغريدة على منصتها بموقع "تويتر": "ندعم إجراءات

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس لجنة الصحة النيابية، قتيبة الجبوري، الخميس (16 تموز 2020)، طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لإرسال طلب إقالة وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، إلى البرلمان.

وانتقد الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، &q

بغداد اليوم- بغداد

رجح المستشار السابق لدى التحالف الدولي، كاظم الوائلي، اليوم الاربعاء، الغاء أو تأجيل زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى العاصمة الامريكية واشنطن بسبب جائحة كورونا.

وتحدث الوائلي خلال استضافته في برنامج (اقصر الطرق)، الذي ي

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