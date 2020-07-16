وزير المالية: أكثر من 10% من الموظفين ’’فضائيين’’ ومزدوجي الرواتب

2020/07/16 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالي، علي عبد الأمير علاوي، الخميس (16 تموز 2020)، أن أكثر من 10% من الموظفين فضائيين ومزدوجي رواتب.

وقال علاوي في تصريح صحفي، إن "الوضع الاقتصادي سيئ ونعمل على تقويته من خلال موارد غير نفطية"، لافتاً إلى أن "أكثر من 10 من الموظفين في الدولة العراقية هم فضائيون ومزدوجوا رواتب".

وأضاف، أن "رئيس الحكومة الحالية، مصطفى الكاظمي، لا يتحمل ما يمر به العراق"، مبيناً أنه "لا يمكن تحميل حكومة المشاكل المالية التي عصفت بالبلاد".

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بغداد اليوم- صلاح الدين

حذرت النائب عن محافظة صلاح الدين، منار عبد المطلب، الخميس (6 تموز 2020)، من تفشي فيروس كورونا في عموم مناطق المحافظة، فيما دعت وزارة الصحة لوضع الحلول السريعة ودعم المؤسسات الصحية في المحافظة قبل أن يخرج الوضع الصحي عن السي

بغداد اليوم- ميسان

كشف مدير فرع نقابة المعلمين العراقيين في محافظة ميسان، عبد الكريم حسن الساعدي، الاربعاء (16 تموز 2020)، عن سرقة رواتب مدرسة كاملة في المحافظة، فيما طالب بالتحقيق بتفاصيل الحادثة.

وبحسب وثيقة صادرة عن الساعدي حصلت (بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت السفارة الالمانية في بغداد، اليوم الخميس، عن زيادة حكومة بلادها المساعدات المالية للعراق لتصل الى الضعف عما كانت عليه في السابق وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقالت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "سيتم أيضًا

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