نائبة تحذر من تفشي كورونا في مناطق بصلاح الدين وتدعو الصحة لحلول سريعة

2020/07/16 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- صلاح الدين

حذرت النائب عن محافظة صلاح الدين، منار عبد المطلب، الخميس (6 تموز 2020)، من تفشي فيروس كورونا...





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