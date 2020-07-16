شاهد: رقص واحتفالات واهازيج الكوادر الطبية تعصف برجل مسن بعد شفائه من كورونا

2020/07/16 | 12:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اقدمت كوادر طبية في احدى مستشفيات العراق المخصصة لمعالجة ورقود المصابين بفيروس كورونا، على إقامة احتفال بالأهازيج والرقص والتصفيق احتفالًا بشفاء رجل مسن من الفيروس.واظهر مقطع فيديو رجلا مسنًا وهو يجلس في كرسي متحرك، بينما يدفعه منتسب طبي وهو يدور به داخل أروقة المستشفى فيما تحيط به الاهازيج والتصفيق من قبل […]

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