شاهد: تسجيل أول عمل فني لـ”مطرب كورونا” تقني المختبر الشهير محمد  الخاطر

2020/07/16 | 12:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اطلق تقني المختبر الشهير محمد الخاطر، أول عمل فني له، بعد الشهرة الواسعة التي اكتسبها من خلال غنائه لمرضى كورونا الراقدين في المستشفى في محافظة البصرة.وتم الاعلان عن اغنية “ماقصرتوا” وهي مهداة إلى الجيش الابيض من الكوادر الطبية في العراق التي تحارب فيروس كورونا، والاغنية من اداء تقني المختبر محمد […]

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