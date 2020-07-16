الصحة تعلن وصول كميات كبيرة من علاج الاكتيمرا لمرضى كورونا

2020/07/16 | 12:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة، الخميس، وصول كميات كبيرة من علاج الاكتيمرا وتوزيعها لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات.وذكرت الوزارة، في بيان، إنه "تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي وتوصية اللجان الاستشارية أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول كميات كبيرة من علاج الاكتيمرا من مناشئ عالمية رصينة".وأشارت إلى، "توزيع الكميات على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لغرض صرفها للمرضى المصابين بفيروس كورونا وحسب توصية الفريق الطبي المختص لكل حالة مصابة".

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