2020/07/16 | 12:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية ،اليوم الخميس، أنها تراقب عن كثب العمال العائدين من العراق بعد أن تبين أن عددا كبيرا منهم أصيبوا بفايروس كورونا المستجد.وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن “61 حالة اصابة بفايروس كورونا تم الابلاغ عنها هذا اليوم 47 حالة منها تم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية تدخل انذارا بشأن كورونا بعد اصابة عدد من عمالها في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الجنوبية تدخل انذارا بشأن كورونا بعد اصابة عدد من عمالها في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).