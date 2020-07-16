العمل: اطلاق وجبة جديدة من قروض العاطلين نهاية الشهر الحالي

2020/07/16 | 12:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اطلاق وجبة جديد من قروض العاطلين عن العمل نهاية الشهر الحالي.

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