المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا

2020/07/16 | 12:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ منتخبنا الوطني بكرة القدم على مركزه بين منتخبات العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي صدر اليوم الخميس .

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