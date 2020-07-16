عضو بالخدمات النيابية يتحدث عن تغيير امينة بغداد الأسبوع المقبل

2020/07/16 | 12:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب جاسم البخاتي، الخميس، ان تطال التغييرات الإدارية امينة بغداد ذكرى علوش خلال الأسبوع المقبل، فيما أشار إلى أن الوضع اصبح سيئا للغاية.وقال البخاتي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك خطوات حكومية ستنفذ في قادم الأيام من شانها تغيير بعض المواقع الادارية ومنها امبنة بغداد واستبدالها بأمين اخر”.[…]

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