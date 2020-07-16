تفاصيل زيارات

2020/07/16 | 12:17 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الأربعاء، عن جدول أعمال زيارات رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن وطهران والرياض خلال الشهر الحالي.

إن "الكاظمي سيبحث، خلال زياراته المرتقبة إلى أمريكا وإيران والسعودية، تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، والتخفيف من التوتر بين طهران وا...

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