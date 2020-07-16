وزير المالية يكشف عن الاعداد الحقيقية للفضائيين ومزدوجي الراتب

2020/07/16 | 12:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير المالية علي علاوي، الخميس، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى السعودية الاثنين المقبل ستشهد توقيع اتفاقيات وصفها بـ”المهمة”، في حين كشف أن أكثر من 10% من الموظفين “فضائيون” ومزدوجو رواتب.وذكر علاوي : أنه “سيتم افتتاح المنافذ … Readmore

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