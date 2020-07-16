إيران توقف تنفيذ أحكام بالإعدام على متظاهرين بعد عاصفة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي

2020/07/16 | 12:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير بأن السلطات الإيرانية أوقفت تنفيذا وشيكا لعقوبة الإعدام بحق ثلاثة من المحتجين المناهضين للحكومة، وذلك في أعقاب حملة لدعمهم على وسائل التواصل الاجتماعي.واستخدم الهاشتاج “لا تعدموهم” باللغة الفارسية لأكثر من سبعة ملايين ونصف المليون مرة بعد أن … Readmore

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