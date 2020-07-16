انتهاء موسم تسويق محصول الشعير في بابل باستلام اكثر من (٧٣٣) طن

2020/07/16 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن عضو الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق وسام الوطيفي، الخميس، عن انتهاء عملية تسويق محصول الشعير في محافظة بابل لهذا الموسم باستلام (٧٣٣) طن و (٦٩٠) كيلو غرام منه .وقال الوطيفي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “محصول الشعير المستلم لهذا الموسم يمتاز بكونه عالي الجودة اضافة الى قلة نسبة الشوائب فيه […]

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