2020/07/16 | 12:23 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب الدولي السابق سلام شاكر يعتذر عن الاستمرار في مهمته ضمن الملاك التدريبي لفريق الطلبة لأسباب وصفها ( بالظروف الخاصة )

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