جيولوجي يوضح بعد فيديو ’’الحمم والأبخرة’’ التي ظهرت في النجف

2020/07/16 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حول ظاهرة الحرائق في بادية النجف الاشرف والقريبة من تلول الرهبان..ادناه توضيح الاستاذ الدكتور محمو...





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