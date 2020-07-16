جنرال الكترك تكشف عن مباحثاتها مع الحكومة العراقية حول أزمة الكهرباء

2020/07/16 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت شركة جنرال الكترك الأمريكية المختصة بانتاج الطاقة، الخميس (16 تموز 2020)، تقديم حلول انية لا...





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