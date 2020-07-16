فتح مقر لواء للجيش في ناحية بديالى ومسؤول سابق يؤكد: عودة البشمركة اصبحت مستحيلة

2020/07/16 | 12:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلن النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، الخميس، عن افتتاح مقر لواء للجيش العراقي في ناحية شمال شرق ديالى.وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان “اللواء 20 التابع للفرقة الخامسة في الجيش العراقي افتتح مقره الجديد في ناحية قره تبه(110كم شمال شرق بعقوبة) بعد التنسيق مع قائد القوات البرية في وزارة الدفاع […]

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