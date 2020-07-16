“بطل الكواليس”  وأكثر عناصر حكومة الكاظمي “إثارة للجدل”.. من هو مصور الكاظمي؟

2020/07/16 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استطاع المصور الشخصي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خطف انظار العراقيين، حتى اصبح “بطل الكواليس” الذي يتمنى الجميع معرفته، على خلفية اللقطات الاستثنائية التي يخرج بها الكاظمي في نشاطاته المختلفة منذ ان اتسلم منصبه رئيسا للوزراء.مصور الكاظمي مطلوب حيا او ميتا — Meenaz 💁🏻‍♀️ (@MeenazMohannad) July 12, 2020 وبدا واضحًا التميز […]

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