2020/07/16 | 13:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد قيام ملاكاتها في دائرة بلدية الكرادة ودائرة الحراسات والامن في امانة بغداد بازالة هياكل متجاوزة على ارض حكومية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( امانة بغداد تزيل هياكل متجاوزة على ارض حكومية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( امانة بغداد تزيل هياكل متجاوزة على ارض حكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).