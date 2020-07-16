التعليم تطلق خدمة الإنترنت المجاني لدعم الامتحانات النهائية الإلكترونية

2020/07/16 | 13:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اطلاق خدمة الانترنت المجاني لدعم الامتحانات النهائية الالكترونية.

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