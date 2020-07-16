2020/07/16 | 13:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط مولدات كهربائيَّةً لم يتم إدخالها لرفد الشبكة الوطنيَّة منذ عام 2012 وكالة تقدم الاخبارية.

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