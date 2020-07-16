الخزعلي يوجه طلبًا للكاظمي بشأن المنافذ الحدودية: لتشمل إقليم كردستان

2020/07/16 | 13:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الخزعلي أن تكون الأولوية لملف الكهرباء (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

عبّر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، عن دعمه لإجراءات الحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية، مؤكدًا على ضرورة أن تشمل الإجراءات المنافذ الموجودة في إقليم كردستان.

وقال الخزعلي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إنه "ندعم إجراءات الحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع تأكيدنا على ضرورة بسط السيطرة على باقي المنافذ في إقليم كردستان وعدم إقتصار الإجراءات على منافذ الوسط والجنوب".

أضاف الخزعلي "نرى الآن أن تكون هنالك أولوية قصوى لملف الكهرباء والخدمات لأنه يمس الناس وحياتهم أكثر من باقي الملفات".

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