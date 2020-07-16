تربية كوردستان تبدي موقفا من تقييد احد ملاكاته التدريسية بالأصفاد في كركوك

2020/07/16 | 13:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ندد وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الخميس بحادثة تقييد احد ملاكات الوزارة بالاصفاد في سرير زوجته المتوفية بفيروس كورونا في محافظة كركوك.

وقال حمه سعيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "انتشر مقطع فيديوي في تاريخ 13/7 على مواقع التواصل الاجتماعي يهز الاعماق وبعيد كل البعد عن المبادئ الانسانية يظهر فيه تقييد احد ملاكتنا التدريسية في الوزارة (التعليم الكوردي) بمحافظة كركوك بالاصفاد بسرير داخل مستشفى في الوقت الذي توفيت فيه زوجته بفيروس كورونا".

واعلن الوزير تبني ملف هذا التدريسي قائلا انه تحدث مع وزير التربية في الحكومة الاتحادية باتصال هاتفي، وطلب منه بأن يتدخل بهذا الملف عبر التواصل مع وزارة الصحة وعلى وجه السرعة.

وعبر حمه سعيد عن شكره لسرعة استجابة وزير التربية العراقي علي حميد الذي اوصل بدوره الموضوع الى وزير الصحة الاتحادي اذ قرر الاخير فتح تحقيق "جدي" بهذا الامر.

وزاد وزير تربية اقليم كوردستان بالقول انه سيتابع شخصيا هذا الملف ولن يتراجع عنه اضافة الى تقديم الدعم المادي والمعنوي كافة الى الاستاذ "محمد" واسرته، معبرا عن دعمه التام وتقديم ما يلزم للتدريسي في حال تقديمه شكوى قانونية.

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