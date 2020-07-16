2020/07/16 | 13:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تعلن تسجيل أكثر من 1300 قضية عنف أسري خلال الأشهر الستة الماضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/16 | 13:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن تسجيل أكثر من 1300 قضية عنف أسري خلال الأشهر الستة الماضية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن تسجيل أكثر من 1300 قضية عنف أسري خلال الأشهر الستة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).