"الفورميلا "1 مهنة ام شغف وجنون ؟ هل تعلم كم يتقاضى سائقو الفورميلا 1 ؟

2020/07/16 | 13:21 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

هل فكرت يوما ما ان تصبح سائق فورميلا 1 ؟ وهل هي مهنة ام شغف وجنون ؟انتظر لتتعرف على رواتب سائقي الفورمولا 1:

لويس هاميلتون في الصدارة

لويس هاميلتون هو الأعلى راتبا بين السائقين، فهو قد فاز ببطولة العالم 6 مرات، فما الطريقة الأفضل لمكافأته من رفع راتبه إلى حدّ خيالي؟ هل تتساءل ...

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